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Spor Toto Süper Lig: Giresuspor: 2 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada Giresunspor'da ceza yayına uzak mesafeden Görkem, serbest vuruş kullandı, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.


66. dakikada Alper'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.


73. dakikada Efecan'ın pasını ceza sahası içi sol tarafında alan Zinedine Ferhat, kaleci Ferhat'ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2


84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah ortasında kale yakınında bulunan Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


86. dakikada Sainz'a ceza sahası içinde yapılan faulün ardından hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kuwas meşin yuvarlağı gönderdi. 2-2



Stat: Çotanak


Hakemler: Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan, Murat Şener


Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias (Kuwas dk. 62), Perez, Alper (Faruk Can dk. 75), Görkem, Mejia (Murat Cem dk. 80), Savicevic (Campuzano dk. 46), Serginho, Sainz, Bajic (Doğan Can dk. 75)


Yedekler: Onurcan, Talha, Kadir, Arda, Rahmetullah


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fer, Doumbia (Lusamba dk. 46), Umut (Fatih dk. 75), Efecan (Efkan dk. 83), Cavaleiro (Zinedine Ferhat dk. 58), Koulouris (Ahmed Hassan dk. 75)


Yedekler: Yusuf, Ahmet, Erencan, Eduardo, Oğuz


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Serginho, Campuzano (Giresunspor), Runarsson, Pereira, Fer, Zinedine Ferhat (Alanyaspor)


Goller: Efecan Karaca (dk. 17), Zinedine Ferhat (dk. 73) (Alanyaspor) Doğan Can Davas (dk. 84), Brandley Kuwas (dk. 88 pen.) (Giresunspor)

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