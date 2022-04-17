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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada gelişen Giresunspor atağında Suleymanov'un ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti.


9. dakikadaki Giresunspor atağında Chiquinho'nun ceza alanı üzerinden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta çıktı.


10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın şutu kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.


18. dakikada Can Bozdoğan'ın pasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Batshuayi'nin şutunu kaleci Okan son anda ayaklarıyla uzaklaştırdı.


39. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın taşıdığı topla buluşan Alex Teixeira'nın şutu yandan auta çıktı.


41. dakikadaki Beşiktaş atağında Rıdvan Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutu üstte auta gitti.


44. dakikada Ghezzal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.



Stat: Çotanak


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay


GZT Giresunspor: Okan, Sergio, Traore, Aziz Behich, Umut, Chiquinho, Flavio, Alexis Perez, Sergen, Hayrullah, Shapi


Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Balde, Anıl Yiğit, Diabate, Muhammed, Emre, Furkan, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Rıdvan, Rubio, De Souza, Batshuayi, Can, Ghezzal, Necip, Vida, Teixeira


Yedekler: Emre, Nkoodou, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan, Cengiz


Teknik Direktör: Valerien İsmael


Sarı Kartlar: Necip Uysal (Beşiktaş), Sergen Piçinciol (Giresunspor)

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