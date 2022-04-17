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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza alanına kestiği topu Rıdvan uzaklaştıramadı, Umut Nayir'in vuruşu kaleci Ersin'den döndü, seken topu defans kornere çeldi.


48. dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna Sergen Piçinciol'un kafa vuruşu yanda auta gitti.


51. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Kaleci Ersin'in hatasında topu kapan Shapi Suleymanov'un şutu kaleci Ersin'de kaldı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay


GZT Giresunspor: Okan, Serginho (Muhammed dk. 77), Traore, Aziz Behich, Umut (Balde dk. 66), Chiquinho, Flavio, Alexis Perez, Sergen, Hayrullah, Shapi (Zeki dk. 89 ?)


Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit, Diabate, Emre, Furkan, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Rıdvan (Umut Meraş dk. 77), Montero, Josef De Souza, Batshuayi (Güven dk. 77), Can (Pjanic dk. 55), Ghezzal, Necip, Vida, Teixeira (Nkoudou dk. 55)


Yedekler: Emre, Atiba, Larin, Kenan, Serdar, Emirhan


Teknik Direktör: Valerien İsmael


Sarı Kartlar: Necip Uysal (Beşiktaş), Sergen Piçinciol (Giresunspor)

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