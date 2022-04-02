Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın ortasına ceza alanı içerisinde Yatabare kafayı vurdu. Top kaleci Okan'da kaldı.
31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin vuruşu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
39. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında top kaleci Okan'dan sekip Kayode'ye çarpıp ağlara gitti. 0-1
44. dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Gradel kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay
Giresunspor: Okan, Diarra, Traore, Aziz Behich, Diabate, Alexis Perez, Hayrullah, Muhammed, Chiquinho, Flavio, Umut
Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Balde, Anıl Yiğit, Emre, Sergen, Furkan, Fatih, Shapi
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Gradel, Erdoğan, Ulvestad, Hakan, Fajr, Kayode, Yatabare,
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Cofie, Sefa, Garcia, Pedro, Kerem Atakan, Özkan, Ahmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kayode (dk. 39), Gradel (dk. 44) (Sivasspor)