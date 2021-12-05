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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresuspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Balde'nin pasıyla topla buluşan Diabate'nin ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.


28. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic topu ağlara yolladı. 0-1


43. dakikadaki ceza alanı sol çaprazında Aziz Behich'in şutunu kaleci Viviano son anda çeldi, ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio, Traore, Balde, Aziz Behich, Diabate, Flavio, Alexis Perez, Suleymanov


Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Fatih Karagümrük: Viviano, Lucas, Emre, Jimmy, Luckassen, Hedenstad, Pesic, Zukanovic, Caner, Bertolacci, Karamoh


Yedekler: Utku, Ahmed, Erhun, Efe, Tunay, Balkovec, Alparslan, Adnan, Bahattin Berke, Baniya


Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos


Gol: Aleksandar Pesic (dk. 28) (Fatih Karagümrük)

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