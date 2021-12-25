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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında GZT Giresunspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


19. dakikada hızla atağa geçen Giresunspor'da Traore'nin ceza sahası içine yerden pasında Diabate'nin şutunu kaleci Mohamedi uzaklaştırdı.


31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Shapi'nin çaprazdan vuruşunda top kaleci Mohamedi'de kaldı.


43. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Sadık'ın şutunu kaleci Okan kornere çeldi.


45+2. dakikada Aziz Behich, sağ kanattan ceza sahasına ortasında kale önünde Shapi'nin şutu az farkla üstten dışarı çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Önel, Murat Altan


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio, Traore, Balde, Aziz Behich, Diabate, Flavio, Alexis Perez, Shapi


Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Hatayspor: Mohamedi, Onur, Sackey, Falette, Ribeiro, Traore, El Kaabi, Burak, Sadık, Popov, Diouf


Yedekler: Abdullah, Yavuz Buğra, Lobjanidze, Muhammed, Kamara, Bülent, Osman Can, Eren, Dylan, Bertuğ


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kartlar: Ruben Ribeiro (Hatayspor), Shapi Suleymanov (Giresunspor)

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