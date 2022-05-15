Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
35. dakikada Başakşehir'de Mahmut'un kullandığı köşe vuruşuna yükselen Trezeguet'in kafa vuruşu kale yakınından dışarı çıktı.
39. dakikada Başakşehir'de Berkay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onurcan kornere çıkardı.
45+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tolga'nın ortasında top Giresunspor savunmasına çarparak Okaka'nın önünde kaldı. Ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarında topu önünde bulan Okaka'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
Stat: Çotanak
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kâmil Çetin, Gökhan Barçın
GZT Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergio, Traore, Umut, Diabate, Chiquinho, Flavio, Alexis Perez, Sergen, Hayrullah
Yedekler: Göktan, Okan, Anıl Yiğit, Muhammed, Emre, Erol Can, Şahin, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz, Mahmut, Berkay, Trezeguet, Guldbrandsen (Okaka dk. 13)
Yedekler: Muhammed, Tagir, Aleksic, Chadli, Serdar, Fernandes, Ömer Ali, Salih, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Okaka (dk. 45+2) (Medipol Başakşehir)