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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u kendi sahasında konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


2. dakikada Giresunspor'da Diarra havadan topu ileriye doğru yolladı. Shapi topu kafayla kontrol etmek isterken kafasından seken topu kaleci Ertaç hızla öne çıkarak havada yakaladı.


45+2. dakikada Shapi'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Ramazan Keleş


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Pelupessy, Sergio, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Flavio, Alexis Peres, Shapi


Yedekler: Onurcan, Balde, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Rayne, Adem, Dos Santos, Mallan, Sadık (Awuku dk. 24) Semih, Chouiar, Seifeldin, Kubilay


Yedekler: Ahmet Eyüp, Hadadi, Osman, Atakan, Taha, Nshimirimana, Mert Miraç, Muhammed, Hasan


Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica

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