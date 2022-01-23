Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Efkan'ın, Giresunspor savunmasının arkasına attığı uzun topu iyi kontrol eden Davidson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
6. dakikada Novais'in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba, topu filelere gönderdi. 2-0
40. dakikada Diabate şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girer girmez sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
41 .dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin yerden ceza alanına kestiği meşin yuvarlak savunmadan döndü. Seken topu önünde bulan Umut Nayir, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Hakan Karabıçak, Davut Dakul Çelik
GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah (Sergen dk. 24), Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Flavio, Zeki, Balde, Diabate,
Suleymanov, Umut
Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Doukara, Douglas, Furkan, Emre, Fatih, Metin Caner
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Atemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Efecan, Emre, Efkan, Davidson, Eduardo
Yedekler: Serkan, Yusuf, Ahmet, Leroy, Umut, Milonovic, Candeias, Mevlja, Oğuz, Tayfur
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Davidson Pereira (dk. 5), Emre Akbaba (dk. 6) (Aytemiz Alanyaspor), Umut Nayir (dk. 41) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Pedro Novais, Fatih Aksoy (Alanyaspor)