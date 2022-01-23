Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
53. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi sağ kanattan ters kanattaki Aziz Behich'in önüne şık bir pas attı, Aziz'in şutunda defans son anda araya girdi ve topu kornere çeldi.
64. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe atışında Perez'in kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.
80. dakikada Shapi Suleymanov'un yaklaşık 25 metreden çektiği şut direğin dibinden auta gitti.
83. dakikada Giresunspor savunmasının arkasına atılan topta Efecan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu üst direğe çarpıp dışarı gitti.
84. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Efecan'ın pasında Emre Akbaba'nın şutu Diarra'ya çarpıp kornere gitti.
90. dakikada Alanyaspor kontratağında Emre Akbaba durumu 3-1 yaptı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Hakan Karabıçak, Davut Dakul Çelik
Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Balde (Doukara dk. 59), Aziz Behich, Umut, Diabate, Flavio, Alexis Perez, Hayrullah (Sergen dk. 24), Shapi
Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Douglas, Furkan, Emre, Fatih, Metin Caner
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan (Leroy dk. 79), Eduardo (Umut dk. 63), Novais (Milonovic dk. 63), Fatih (Mevlja dk. 63), Emre, Fuertes, Gonzalez, Furkan (Tayfur dk. 73), Pereira
Yedekler: Serkan, Yusuf, Ahmet, Candeias, Oğuz
Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez Mateos
Sarı Kart: Pedro Novais, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Zeki Yavru (Giresunspor)
Goller: Davidson Pereira (dk. 5), Emre Akbaba (dk. 6 ve 90+7) (Alanyaspor), Umut Nayir (dk. 41) (Giresunspor)