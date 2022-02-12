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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 25.

haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasıyla topla buluşan Chiquinho ceza yayı üzerinden çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0


8. dakikadaki Miha Zajc'in ceza sahası dışından sert şutu yandan auta gitti.


11. dakikada sağ kanattan Sergio'nun ortasında arka direkte Chiquinho meşin yuvarlağı müsait durumdaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.


22. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu kornere çeldi.


23. dakikada Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Traore'nin gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.


30. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


37. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında seken topu takip eden Suleymanov'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay'da kaldı.




Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay, Mert Güzenge


Giresunspor: Okan, Aziz Behich, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut Nayir (Shapi dk. 19)


Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Muhammed, Douglas, Sergen, Hayrullah, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia


Yedekler: Berke, Osman, Serdar Aziz, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Arda, Tisserand, Çağtay, Burak


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Francisco (dk. 2) (Giresunspor), Enner Valencia (dk. 30) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Attila Szalai (Fenerbahçe), Francisco Machado (Giresunspor)

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