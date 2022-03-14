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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 29.

haftasında GZT Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübünü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle bitti.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Alexis Perez ile başlayan GZT Giresunspor atağında Traore'nin ara pasında topla buluşan Sergio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


36. dakikada Gaziantep FK'nin Muhammet Demir'in kullandığı frikik atışında top üstten auta gitti.


38. dakikadaki Gaziantep Futbol Kulübü atağında Perez ceza alanı içerisinde topu elle oynadı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


45. dakikada Giresunspor atağında Chiquinho'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda son anda defans araya girdi ve topu kornere çeldi.


45+2. dakikadaki Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe atışına Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna, Tarık Güldal


Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Serginho, Muhammed, Chiquinho, Umut


Yedekler: Onurcan, Göktan, Balde, Diabate, Champness, Douglas, Sergen, Furkan, Fatih, Shapi


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Toşca, Furkan, Maxim, Oğuz Vetrih, Sagal, Muhammet, Figueiredo


Yedekler: Mustafa, Halil İbrahim, Ertuğrul, Olkowski, El Messaoudi, Recep, Doğan, Mirza, Kitsiou, Stankovski


Teknik Direktörü: Erol Bulut


Goller: Serginho (dk. 6) (GZT Giresunspor), Maxim (dk. 40 pen.) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Chiquinho, Hakan Keleş (Teknik Direktör) (GZT Giresunspor)

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