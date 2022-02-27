İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza sahasına yerden kestiği topta oluşan karambolde Chiquinho'dan önce defans son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.


26. dakikada sol kanattan Diabate'nin yaptığı ortanda ceza sahasında gelişine Sergio'nun vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.


27. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0


34. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan ceza alanına yolladığı topa Umut Nayir müsait durumda dokunamadı.


41. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Muhammed Gümüşkaya'nın dönerek vuruşu üstten auta gitti.



Stat: Çotanak


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alparslan Dedeş


Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Chiquinho, Diabate, Serginho, Muhammed, Umut Nayir


Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Traore, Doukara, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Hayrullah, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atakan, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif


Yedekler: Arda, Kahraman, Rodrigues, Moubandje, Dino, Santo, Yalçın, Tijanic, Murat, Aytaç


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Gol: Umut Nayir (dk. 27) (Giresunspor)


Sarı kart: Obinna Nwobodo (Göztepe)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.