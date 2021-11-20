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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk etti. Karşılaşma, GZT Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


57. dakikada Diabate'nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde'nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.


61. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


69. dakikada Zeki Yavru'nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor'da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.


83. dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.


90+4. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim'in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Ramazan Keleş


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Pelupessy (Sergen dk. 88 ?), Sergio (Erol Can dk. 73), Doukara (Balde dk. 46), Aziz Behich (Emre dk. 88 ?), Diabate, Flavio, Alexis Peres, Shapi (Champness dk. 62)


Yedekler: Onurcan, Umut, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Rayane, Adem, Dos Santos, Mallan, Sadık ? (Awuku dk. 24), Semih, Chouiar, Karim, Kubilay (Mert Miraç dk. 68)


Yedekler: Ahmet Eyüp, Hadadi, Osman, Atakan, Taha, Nshimirimana, Muhammed, Hasan


Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica


Gol: Foousseni Diabate (dk. 69 pen.) (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Karim Ramadan, Aabid Rayane (Yeni Malatyaspor)

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