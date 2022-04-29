Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 35.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
48. dakikada Diabate'nin ortasında ceza sahası içinde Sergio kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
65. dakikadaki Adana Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Samet'in şutu yandan dışarı çıktı.
69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu yandan auta gitti.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak, Direnç Tonusluoğlu
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho (Muhammed dk. 85 ?), Sergio (Shapi dk. 70), Umut (Balde dk. 85 ?), Diabate (Zeki dk. 75)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit, Emre, Fatih, Furkan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha, Samet, Assombalonga (Remy dk. 70), Sinan (Mustafa dk. 82 ?), Svensson, Yunus, Bjarnason (Erhun Aksel dk. 46), Vargas, Gökhan (Dokovic dk. 46), Rassoul (Alper Uludağ dk. 65)
Yedekler: Vedat, Alper Adıyaman, Semih, İsmail, Simon
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Umut Nayir (dk. 22), Sergio Junior (dk. 49) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Alper Uludağ (Adana Demirspor)