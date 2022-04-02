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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor sahasında karşılaştığı DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Hayrullah'ın pasında Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.


56. dakikada Gradel'in kullandığı köşe vuruşuna Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.


60. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken topu kucağından kaçırdı ve sonra tekrar kontrol etti.


71. dakikada Gradel sol kanattan ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılıp çektiği şutta kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi.


73. dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


80. dakikada Diabate'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Umutt Nayir meşin yuvarlağı ağlaya yolladı. 2-2



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay


Giresunspor: Okan, Diarra, Traore, Aziz Behich, Diabate, Alexis Perez, Hayrullah, Muhammed (Shapi dk. 60), Chiquinho, Flavio (Balde dk. 76), Umut


Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Anıl Yiğit, Emre, Sergen, Furkan, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Gradel (Sefa dk. 87 ?), Erdoğan, Ulvestad, Hakan (Cofie dk. 79 ?), Fajr (Kerem Atakan dk. 66), Kayode (Pedro dk. 46), Yatabare


Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Garcia, Özkan, Ahmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Kayode (dk. 39), Gradel (dk. 44) (Sivasspor), Umut Nayir (dk. 73, 80) (Giresunspor)


Sarı kart: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)

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