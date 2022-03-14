Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 29.
haftasında GZT Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübünü konuk etti. Karşılaşma, GZT Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Muhammed Demir'in pasıyla ceza alanına giren Figueiredo'nun vuruşu kaleci Okan'da kaldı.
59. dakikada Aziz Behich'in ceza alanı sol çaprazından çektiği şutta top yandan auta gitti.
77. dakikada Giresunspor'da Chiquinho'nun kullandığı frikiği kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada Chiquinho'nun uzun pasında topla buluşan Serginho'nun şutu defanstan döndü, seken topu Chiquinho ağlara yolladı ve Giresunspor'u 2-1 öne geçirdi.
83. dakikada Shapi Suleymanov'un sağ kanattan aldığı topla ceza alanına girer girmez çektiği şut kaleci Günay'da kaldı.
90+2. dakikada sağ kanattan Hayrullah'ın yaptığı ortaya Balde'nin kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna, Tarık Güldal
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio (Shapi dk. 46), Serginho (Douglas dk. 90+3 ?), Muhammed (Balde dk. 74), Chiquinho, Umut (Sergen dk. 85 ?)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Diabate, Champness, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Toşca, Maxim, Furkan (El Messaoudi dk. 90+2 ?), Oğuz (Kitsiou dk. 74), Vetrih (Recep dk. 85 ?), Sagal, Figueiredo, Muhammet
Yedekler: Mustafa, Halil İbrahim, Ertuğrul, Doğan, Mirza, Stankovski, Miroslaw
Teknik Direktörü: Erol Bulut
Goller: Serginho (dk. 6), Chiquinho (dk. 79) (GZT Giresunspor), Maxim (dk. 40 pen.) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Chiquinho, Hakan Keleş, İbrahima Balde (GZT Giresunspor)