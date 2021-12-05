İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresuspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


47. dakikadaki Giresunspor atağında Balde'nin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano'da kaldı.


63. dakikada defansın arakasına atılan ara pasında Emre Mor kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.


69. dakikada gelişen Diabate'nin ara pasıyla Shapi Suleymanov çizgiye indi, içeri çevirdiği topu İbrahima Balde ağlarla buluşturdu. 1-1


77. dakikadaki Doukara'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.


83. dakikada gelişen Aziz Behich'in şutu kaleci Viviano'dan döndü, dönen topu Doukara filelere gönderdi. 2-1


86. dakikada Aziz Behich ceza sahası içinde rakibi tarafından çekilerek düşürülünce maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Doukara, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı. 3-1



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio (Champness dk. 70), Traore (Pelupessy dk. 78), Balde (Doukara dk. 70), Aziz Behich (Emre dk. 90 ?), Diabate, Flavio, Alexis Perez,


Suleymanov (Hayrullah dk. 90)


Yedekler: Onurcan, Umut, Sergen, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Fatih Karagümrük: Viviano, Lucas, Emre (Tunay dk. 80 ?), Jimmy (Erhun dk. 85 ?), Luckassen, Hedenstad, Pesic, Zukanovic, Caner (Balkovec dk. 80 ?), Bertolacci (Adnan dk. 71),


Karamoh (Ahmed dk. 71)


Yedekler: Utku, Efe, Alparslan, Bahattin Berke, Baniya


Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos


Goller: Aleksandar Pesic (dk. 28) (Fatih Karagümrük), İbrahima Balde (dk. 70), Souleymane Doukara (dk. 84 ve 88 pen.) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Flavio Da Silva (Giresunspor), Tunay Torun (Fatih Karagümrük)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.