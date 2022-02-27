Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Chiquinho'nun pasıyla defansın arkasına sarkan Umut Nayir'in sert şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi. Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe atışında arka direkte Sergio'nun indirdiği topa Perez dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
69. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
75. dakikadaki ceza yayı üzerinde topla buluşan Santo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
Stat: Çotanak
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alparslan Dedeş
Giresunspor: Okan, Zeki (Pelupessy dk. 86 ?), Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Chiquinho, Diabate (Traore dk. 46), Serginho, Muhammed (Hayrullah dk. 75), Umut Nayir (Balde dk. 85 ?)
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atakan (Aytaç dk. 64), Atınç, Wilker, Berkan (Moubandje dk. 46), Obinna, Soner (Rodrigues dk. 78) Tannane (Tijanic dk. 78), Halil, Cherif Ndiaye (Santo dk. 64)
Yedekler: Arda, Kahraman, Dino, Yalçın, Murat
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Umut Nayir (dk. 27), Alexis Perez (dk. 51), Muhammed Gümüşkaya (dk. 69) (Giresunspor), Franco Di Santos (dk. 75) (Göztepe)
Sarı kart: Obinna Nwobodo (Göztepe)