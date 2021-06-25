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Suç makinesi jandarma dedektifleri tarafından yakalandı

Giresun’da 10 ayrı suçtan aranan suç makinesi şahıs, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.

Giresun'da 10 ayrı suçtan aranan suç makinesi şahıs, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Eynesil nüfusuna kayıtlı 10 ayrı suçtan aranan ve 39 nitelikli suç kaydı bulunan B.H. jandarmanın suç dedektifleri olarak bilinen JASAT tarafından takibe alındı. Yapılan fiziki takip sonucu Görele ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.H. tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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