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Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.


Şebinkarahisar ilçesi, Toplukonak köyünde köy sakinlerine ait sulama havuzuna düşen genç erkek domuz Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Şebinkarahisar Belediyesi Veteriner Hekiminin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan domuz tedavi edildikten sonra doğal hayatına salındı.

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