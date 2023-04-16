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Süper Lig: B. Giresunspor: 1 - D.G. Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında Gradel'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ta kaldı.


66. dakikada Samu Saiz'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki karambolde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


90+3. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Samu Saiz'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ta kaldı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay


Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez (Kuwas dk. 15), Faruk Can (Alper dk. 74), Campuzano (Kadir dk. 85 ?), Mejia, Serginho Görkem, Sainz (Doğan Can dk. 85 ?), Bajic (Murat Cem dk. 74)


Yedekler: Onurcan, Talha, Rahmetullah, Mert Han, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sivasspor: Ali, Murat (Gradel dk. 46), Goutas, Appindangoye, Ziya, Cofie (Charisis dk. 62), Samu Saiz, Ulvestad (Ahmed dk. 86 ?), N'Jie (Hakan dk. 73), Erdoğan, Caicedo (Yatabare dk. 46)


Yedekler: Muammer, Robin, Camara, Emre


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı Kart: Hayrullah Bilazer, Borja Sainz, Serginho (Giresunspor) Gradel, Hakan (Sivasspor)


Gol: Jorman Campuzano (dk. 18) (Giresunspor)

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