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Süper Lig: Giresunspor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.


23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


29. dakikada Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Kutluhan Bilgiç


Giresunspor: Onurcan, Sergen, Alper, Sainz, Traore, Bajic, Sergio, Doğan Can, Murat Cem, Alexis Perez, Hayrullah


Yedekler: Erkan, Talha, Anıl Yiğit, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Fatih, Mert Han, Çekdar, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Onyekuru, Assambalonga, Belhanda, Ndiaye, Svensson, Yusuf, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan


Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Abdurrahim, Semih, Bjarnason, Akintola, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel, Berk


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore (Giresunspor)

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