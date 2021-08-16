Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Taylan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Feghouli'nin şutunda kaleciden dönen topu Diagne boş ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Boey ceza sahası içinde Hüsemettin Tut'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada beyaz noktanın başına gelen Diagne'nin şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

44. dakikada ceza sahası içinde Diagne, Hüsamettin tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı için topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Alper Çetin

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Traore, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Umut Nayir, Çekdar Orhan

Teknik Direktörü: Hakan Keleş

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne

Yedekler: Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao, Mostafa Mohamed

Teknik Direktörü: Fatih Terim

Goller: Diagne (dk. 31), Cicaldau (dk. 45+2 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Hüsamettin Tut (dk. 45) (Giresunspor)

Sarı kart: Taylan Antalyalı (Galatasaray),