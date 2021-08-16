Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (ikinci yarı)

64. dakikada Galatasaray'da Kerem ile Marcao arasında yaşanan tartışmada takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

67. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında Alexis Perez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Umut Nayir kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Galatasaray kontratağında Emre Kılınç'ın bomboş pozisyondaki vuruşunda top Okan Kocuk'ta kaldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare (Traore dk. 46), Hayrullah Bilazer (Umut Nayir dk. 80 ?), Sergio, Balde

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao ?, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Aytaç dk. 65), Berkan Kutlu, Cicaldau (Arda dk. 83), Feghouli (Babel dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Emre dk. 65), Mbaye Diagne (Falcao dk. 80 ?)

Yedekler: Berk, Yedlin, Alparslan, Mostafa Mohamed, Ömer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Mbaye Diagne (dk. 31), Cicaldau (dk. 45+2 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Hüsamettin Tut (dk. 45) (Giresunspor), Marcao (dk. 63) (Galatasaray)