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Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray’ı konuk etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (ikinci yarı)


64. dakikada Galatasaray'da Kerem ile Marcao arasında yaşanan tartışmada takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.


67. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında Alexis Perez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


88. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Umut Nayir kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.


90+3. dakikada Galatasaray kontratağında Emre Kılınç'ın bomboş pozisyondaki vuruşunda top Okan Kocuk'ta kaldı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare (Traore dk. 46), Hayrullah Bilazer (Umut Nayir dk. 80 ?), Sergio, Balde


Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao ?, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Aytaç dk. 65), Berkan Kutlu, Cicaldau (Arda dk. 83), Feghouli (Babel dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Emre dk. 65), Mbaye Diagne (Falcao dk. 80 ?)


Yedekler: Berk, Yedlin, Alparslan, Mostafa Mohamed, Ömer


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Mbaye Diagne (dk. 31), Cicaldau (dk. 45+2 pen.) (Galatasaray)


Kırmızı kartlar: Hüsamettin Tut (dk. 45) (Giresunspor), Marcao (dk. 63) (Galatasaray)

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