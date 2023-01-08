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Süper Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Kuwas'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arias'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.


79. dakikada ceza yayının üzerinden Bajic'in sert şutu kaleci Serkan'da kaldı.


83. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı köşe vuruşunda Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Mrsic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


90. dakikada Giresunspor'da Arias ceza sahasının çaprazından sert şutunda kaleci Serkan gole izin vermedi.



Stat: Çotanak


Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir


Giresunspor: Onurcan, Alper (Savicevic dk. 87 ?), Sainz (Mert Han dk. 90+4 ?), Bajic, Sergio, Kuwas (Görkem dk. 61), Mejia, Arias, Perez, Campuzano (Doğan Can dk. 90+4 ?), Hayrullah


Yedekler: Ferhat, Talha, Senghor, Rahmetullah, Kadir, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Ümraniyespor: Serkan, Sackey, Valentin (Del Valle dk. 64), Avounou (Mustafa dk. 87 ?), Onur, Umut (Adel dk. 87 ?), Oğuz (Mrsic dk. 64), Bartolomeu (Onur Ayık dk. 64), Kartal, Glumac, Popov


Yedekler: Orkun, Anıl, Lenjani, Yunus Emre, Fatih


Teknik Direktör: Recep Uçar


Gol: Antonio Mrsic (dk. 83) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Valentin Gheorghe, Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor), Alexis Perez, Vukan Savicevic (Giresunspor)

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