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Süper Lig: Giresunspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikadaki Ankaragücü atağında Beridze'nin ceza sahasına girerken çektiği şutu kaleci Onurcan iki hamlede kontrol etti.


55. dakikada Alper'in sol kanattan kestiği ortaya altıpasta Bajic dokundu, kaleci Gökhan son anda topu kornere gönderdi.


60. dakikada Taylan'ın şutu defanstan sekti, dönen topa Jese'nin vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti.


66. dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışında Atakan ceza alanı içerisinde Murat Cem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.


68. dakikada Ankaragücü Jese'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.


70. dakikada Görkem'in kullandığı serbest vuruşu arka direkte Alper doldurdu, Alexis Perez'in vuruşunu kaleci Gökhan çizgiden çıkardı.


81. dakikada Alper'in yaptığı ortayı kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.


83. dakikada Savicevic'in kullandığı köşe vuruşunda Oğulcan'ın kafa vuruşunu Gökhan yine çizgiden çıkardı.


85. dakikada Kuwas'ın pasında Bajic'in golüyle skora denge geldi. 1-1


93. dakikada Macheda'nın vuruşu Onurcan'da kaldı.


90+5. dakikada Alper'in ortasına Kuwas'ın gelişine volesi üstten auta çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün, Abdullah Buğra Taşkınsoy


Giersunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Murat Cem (Savicevic dk. 73), Campuzano, Sergio, Sainz (Oğulcan dk. 62), Görkem (Kuwas dk. 73), Bajic


Yedekler: Ferhat, Sergen, Mejia, Doğan Can, Rahmetullah, Kadir, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin (Atakan dk. 46), Taylan, Tolga, Beridze (Ariyibi dk. 80), Jese (Diack dk. 80), Emre (Chatzigiovanis dk. 88 ?), Sowe (Macheda dk. 88 ?)


Yedekler: Bahadır, Şahverdi, Moreira, Oğuz, Fıratcan


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Jese Rodriguez Ruiz (pen. dk. 69) (MKE Ankaragücü), Riad Bajic (dk. 85) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Jese Rodriguez, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü) Murat Cem Akpınar, Alper Uludağ, Jorman Campuzano (Giresunspor)

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