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Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


70. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip oyuncudan topu kapan Traore, hızla ceza sahasına sokuldu. Traore'nin kaleye çektiği şutu kaleci Mohamedi kornere çıkardı.


73. dakikada Giresunspor'un organize atağında topu kontrol eden Traore, topu Shapi'ye pasını attı. Shapi'nin yerden gönderdi topa şut çeken Doukara'nın topu kalecide kaldı.


81. dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasında bulunan Diouf'un pasında El Kaabi topu ağlara gönderdi. 0-1


90+1. dakikada sol kanattan ilerleyen Giresunspor'da gol şansı yakalayan Doukara'nın yerden çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Önel, Murat Altan, Cihan Aydın


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio (Champness dk. 75), Traore (Umut dk. 82 ?), Balde (Doukara dk. 67), Aziz Behich (Emre dk. 75), Diabate (Pelupessy dk. 67), Flavio, Alexis Perez, Shapi


Yedekler: Onurcan, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Hatayspor: Mohamedi, Onur, Sackey, Falette, Ribeiro, Traore (Lobjanidze dk. 66), El Kaabi (Kamara dk. 86 ?), Burak, Sadık (Muhammed dk. 66), Popov, Diouf


Yedekler: Abdullah, Yavuz Buğra, Bülent, Osman Can, Eren, Dylan, Bertuğ


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Ayoub El Kaabi (dk. 81) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Ruben Ribeiro, Simon Falette, Saba Lobjanidze (Hatayspor) Shapi Suleymanov, Sergio Junior, Mamadou Diarra (Giresunspor)

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