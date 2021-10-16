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Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Giresunspor'da Zeki'nin verdiği topu alan Flavio rakip oyuncuları geçerek hızlı bir şekilde Diabate'ye topu gönderdi. Diabate ceza yayından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.


12. dakikada gelişen Giresunspor atağında Tyler Boyd'un müdahalesi sonrası Diabate yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar bu pozisyonda Boyd'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.


33. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Suleymanov sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Emre'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.




Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Erkan Özdamar, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio, Traore, Umut, Diabate, Flavio, Perez, Emre, Suleymanov


Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Sankhare, Aziz Behich, Champness, Douglas Silva, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Dokovic, Boyd ?, Boldrin, Dabo, Umar, Sabo, Yala, Cemali


Yedekler: Tarık, Zafer, Alper, Remy, Deniz, De Jesus, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren


Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu


Kırmızı Kart: Tyler Boyd (dk. 12) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kart: Hamidou Traore (Giresunspor)

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