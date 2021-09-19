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Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasında ceza sahası içinde Diabate'nin gelişine vuruşunda top savunma oyuncusu Abdülkerim'den döndü.


66. dakikada Flavio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu kapan Ahmed Hassan'ın şutu direkten döndü.


82. dakikada Aziz Behich'in soldan ortasında Balde'nin şutu kaleci Sehic'te kaldı.


90. dakikada Flavio'nun ortasında ceza sahası içinde Alexis Perez'in kafa vuruşunda top auta gitti.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın


Giresunspor: Onurcan, Diarra, Zeki, Sergio, Traore (Pelupessy dk. 86 ?), Doukara (Umut dk. 63), Aziz Behich, Diabate (Emre dk. 76), Flavio, Alexis, Suleymanov (Balde dk. 76)


Yedekler: Okan, Arda, Sankhare, Sergen, Hayrullah, Çekdar


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Konyaspor: İbrahim, Ahmet Yılmaz, Serdar (Mahgoub dk. 64), Sitya, Soner, Cikalleshi (Adil dk. 90+6 ?), Amir, Çekiçi (Ebunge dk. 88 ?), Abdülkerim, Michalak (Rahmanovic dk. 46), Skubic


Yedekler: Eray, Erten, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sarı Kartlar: Alexis Perez, Aziz Behich Eraltay (Giresunspor), Ahmet Yılmaz Çalık (Konyaspor)

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