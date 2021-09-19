Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor, Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasında ceza sahası içinde Diabate'nin gelişine vuruşunda top savunma oyuncusu Abdülkerim'den döndü.
66. dakikada Flavio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu kapan Ahmed Hassan'ın şutu direkten döndü.
82. dakikada Aziz Behich'in soldan ortasında Balde'nin şutu kaleci Sehic'te kaldı.
90. dakikada Flavio'nun ortasında ceza sahası içinde Alexis Perez'in kafa vuruşunda top auta gitti.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın
Giresunspor: Onurcan, Diarra, Zeki, Sergio, Traore (Pelupessy dk. 86 ?), Doukara (Umut dk. 63), Aziz Behich, Diabate (Emre dk. 76), Flavio, Alexis, Suleymanov (Balde dk. 76)
Yedekler: Okan, Arda, Sankhare, Sergen, Hayrullah, Çekdar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Konyaspor: İbrahim, Ahmet Yılmaz, Serdar (Mahgoub dk. 64), Sitya, Soner, Cikalleshi (Adil dk. 90+6 ?), Amir, Çekiçi (Ebunge dk. 88 ?), Abdülkerim, Michalak (Rahmanovic dk. 46), Skubic
Yedekler: Eray, Erten, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı Kartlar: Alexis Perez, Aziz Behich Eraltay (Giresunspor), Ahmet Yılmaz Çalık (Konyaspor)