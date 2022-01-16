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Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Doğucan'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta gitti.


64. dakikada Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 4 dakika sonra oyunu durdurup VAR'a gitti ve Balde'nin eline çarpan top nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.


65. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj topu ağlara gönderdi. 2-0


73. dakikada Alexis Perez'in yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Mahmut son anda kornere çeldi.


81. dakikada Zeki Yavru'nun arka direğe kestiği topu Aziz Behich altı pasa çevirdi, İbrahima Balde bomboş pozisyonda topa dokunamadı.


85. dakikada Flavio'nun sol kanattan kestiği ortaya Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey


Giresunspor: Okan, Hayrullah (Shapi dk. 65), Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Pelupessy, Flavio, Diabate (Champness dk. 82 ?), Zeki, Balde, Sergio (Umut dk. 74),


Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Fatih, Sergen, Arda, Furkan


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Kasımpaşa: Mahmut, Travnik (Fall dk. 77), Hajradinovic, Ben Quares (Donk dk. 77), Tarkan, Ahmet Emin (Varga dk. 46), Evren, Umut Dilan (Mehmet Fevzi dk. 89 ?), Brecka, Doğucan, Hadergjonaj


Yedekler: Erdem, Harun, Taha Veysel, Sarp, Hasan Emre


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Goller: Ahmed Ben Quanes (dk. 12), Florent Hadergjonaj (dk. 65 pen.) (Kasımpaşa)


Kırmızı Kart: Joey Pelupessy (dk. 30) (GZT Giresunspor)

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