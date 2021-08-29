Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in üçüncü haftasında GZT Giresunspor, Trabzonspor’u evinde konuk ediyor.
Süper Lig'in üçüncü haftasında GZT Giresunspor, Trabzonspor'u evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Trabzonspor'un kullandığı korner vuruşunun ardından ceza sahasında bulunan Nwakaene, kalenin yakınından kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
15. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına kestiği ortayı defans uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Flavio'nun şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.
29. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında arka direkte boş pozisyonda Zeki Yavru gelişine vurdu, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ kanattan Flavio'nun ceza alanına doldurduğu topa Umut Nayir vurdu, kaleci Uğurcan son anda çizgiden çeldi, dönen topu Alexis Perez tamamladı, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın şutu direkten döndü.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Giresunspor: Okan, Zeki, Pelupessy, Sergio, Aziz, Umut, Diabate, Douglas Silva, Flavio, Alexis, Emre
Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Doukara, Balde, Sankhare, Champness, Sergen, Hayrullah, Çekdar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Trabzonspor: Uğurcan, Berat Ayberk, Nwakaene, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, De Souza, Hamsik, Semedo, İsmail, Edgar Miguel, Serkan
Yedekler: Erce, Arda, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Koita, Denswil, Yunus, Murat Cem, Abdulkadir Parmak
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Goller: Anthony Nnaduzor Nwakaene (dk. 7) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, İsmail Köybaşı (Trabzonspor), Aziz Behich Eraltay (Giresunspor)