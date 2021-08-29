Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in üçüncü haftasında GZT Giresunspor, Trabzonspor’u evinde konuk etti.
Süper Lig'in üçüncü haftasında GZT Giresunspor, Trabzonspor'u evinde konuk etti. Karadeniz derbisinde kazanan taraf 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Flavio'nun pasıyla ceza alanına giren Zeki Yavru'nun vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. Köşe atışından sonuç çıkmadı.
62. dakikada sol kanattan ilerleyen Trabzonspor, hızla ceza sahasına yöneldi. Kanattan gelen topu değerlendirmek isteyen Semedo, topu yerden kaleye gönderdi ancak az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Sergio'nun yaptığı ortaya Sankhare boş kaleye dokunamadı, top dışarı çıktı.
70. dakikada sol kanattan Yusuf Sarı ceza alanına girmeden vurdu, köşeye giden topu kaleci Okan kornere çeldi.
86. dakikada Fode Koita'nın sert şutu defansa çarpıp kornere çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Giresunspor: Okan, Zeki (Hayrullah dk. 90+3 ?), Pelupessy, Sergio, Aziz (Sankhare dk. 46), Umut (Doukara dk. 46), Diabate (Balde dk. 76), Douglas Silva, Flavio, Alexis, Emre
Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Champness, Sergen, Çekdar
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Trabzonspor: Uğurcan, Berat Ayberk, Nwakaene, Abdülkadir Ömür (Yusuf dk. 60), Bakasetas (Siopis dk. 60), De Souza, Hamsik, Semedo (Koita dk. 76), İsmail, Edgar Miguel, Serkan
Yedekler: Erce, Arda, Hüseyin, Denswil, Yunus, Murat Cem, Abdulkadir Parmak
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Gol: Nwakaene (dk. 7) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, İsmail Köybaşı, Jorge Semedo (Trabzonspor), Pelupessy (Giresunspor)