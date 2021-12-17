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Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Altay: 0 (ilk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay'ı sahasında konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


8. dakikada Hayrullah'ın ara pasını alan Diabate'nin vuruşu kaleciden döndü. Seken topu defans uzaklaştırdı.


9. dakikada Diarra'nın defansın arkasına attığı topu Shapi ağlara yolladı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda Shapi'nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek golü iptal etti.


18. dakikada defansın arakasında sarkan Aziz Behich'in ceza sahasına ortasında topu Shapi boş kale yerine dışarı attı.


31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi'nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna, Onur Özütoprak


Giresunspor: Okan, Diarra, Pelupessy, Sergio, Traore, Balde, Aziz Behich, Diabate, Alexis Perez, Hayrullah, Shapi


Yedekler: Onurcan, Göktan, Doukara, Umut, Champness, Douglas, Emre, Sergen, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Altay: Mateusz, Naderi, Ahmet Yasser, Radriguez, Poko, Tamayo, Murat, Thiam, Eren, İbrahim, Cebrail


Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Kappel, Zeki, Bamba, Thaciano, Paixao, Tugay


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Shapi Suleymanov (dk. 31) (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Murat Akça, Ahmet Yasser (Altay), Alexis Perez (Giresunspor)

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