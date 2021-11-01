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Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Fraport Tav Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-1 Fraport Tav Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada gelişen Antalyaspor atağında defansın arkasına atılan topla ceza alanına giren Bünyamin penaltı noktasına yerden gönderdi, Riberio topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2


67. dakikadaki Giresunspor atağında Balde'nin bıraktığı topun gelişine Diabate sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.


90. dakikada ceza alanı içerisinde yaşanan pozisyonda Boffin, Balde'ye kafa attı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlakla Boffin'i ayrı köşelere yolladı. 1-2



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin, Yiğit Arslan


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio (Çekdar dk. 85 ?), Traore (Erol Can dk. 84 ?), Doukara (Balde dk. 58), Aziz Behich, Diabate, Douglas Silva, Flavio (Umut dk. 67), Suleymanov (Sankhare dk. 58)


Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Sergen, Hayrullah, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Antalyaspor: Boffin, Pereira, Doğukan Sinik (Eren dk. 77), Güray (Bahadır dk. 90+1 ?) Kudriashov, Ribeiro, Ghacha (Amilton dk. 46), Gökdeniz (Haji Amir dk. 46) (Mukairu dk. 48), Bünyamin, Hakan, Veysel


Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri, Milodevic, Ufuk


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Goller: Alfredo Kulembe Ribeiro (dk. 20 ve 49) (Antalyaspor), Fousseni Diabate (dk. 90+5 pen.) (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Gökdeniz Bayraktar, Edinaldo Pereira, Ruud Boffin, Eren Albayrak, Amilton Da Silva (Antalyaspor), Fouseni Diabate, Younousse Sankhare, Erol Can Akdağ (Giresunspor)

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