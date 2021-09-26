Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında ceza sahası içinde Doukara'nın vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı.
18. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada sağ kanattan hızla rakip ceza sahasına sokulan Zeki'nin pasında ceza sahası içinde Diabate topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan, Oğuzhan Aksu
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Diabate, Flavio, Suleymanov, Sergio, Doukara (Balde dk. 30),
Yedekler: Onurcan, Sankhare, Umut, Douglas Silva, Emre, Erol Can, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Carole, Cardoso, Emrah, Mensah, Mame Thiam
Yedekler: Cenk, Fernandes, Mustafa, Kemen, Emre, Uğur, Gavranovic, Carlos Mane, Yasir Subaşı, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Joseph Larweh Attamah (dk. 18) (Kayserispor), Diabate (dk. 21) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Aziz Behich (Giresunspor)