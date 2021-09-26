İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.


15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında ceza sahası içinde Doukara'nın vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı.


18. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


21. dakikada sağ kanattan hızla rakip ceza sahasına sokulan Zeki'nin pasında ceza sahası içinde Diabate topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan, Oğuzhan Aksu


Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Diabate, Flavio, Suleymanov, Sergio, Doukara (Balde dk. 30),


Yedekler: Onurcan, Sankhare, Umut, Douglas Silva, Emre, Erol Can, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Carole, Cardoso, Emrah, Mensah, Mame Thiam


Yedekler: Cenk, Fernandes, Mustafa, Kemen, Emre, Uğur, Gavranovic, Carlos Mane, Yasir Subaşı, Nurettin


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Joseph Larweh Attamah (dk. 18) (Kayserispor), Diabate (dk. 21) (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Aziz Behich (Giresunspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.