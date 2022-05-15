Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.
haftasında GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanattan ilerleyen Alexis Perez, ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada Flavio'nun derinlemesine pası kontrol eden Zeki, topu Sergio'ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
71. dakikada sağ kanattan Chiquinho'nun pasında topla buluşan Sergio'nun ortasında Umut'un vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.
72. dakikada Giresunspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alexis Perez, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kâmil Çetin, Gökahn Barçın
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergio, Traore, Umut (Emre dk. 83 ?), Diabate (Muhammed dk. 72), Chiquinho, Flavio, Alexis Perez, Sergen, Hayrullah
Yedekler: Göktan, Okan, Anıl Yiğit, Erol Can, Şahin, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Başakşehir: Volkan, Leonardo, Epureanu, Berkay (Aleksic dk. 61), Mahmut, Guldbrandsen (Okaka dk. 13), Deniz (Serdar dk. 61), Tolga, Lima, Trezeguet, Junior
Yedekler: Muhammed, Tagir, Chadli, Fernandes, Ömer Ali, Salih, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Stefano Okaka (dk. 45+2) (Başakşehir), Alexis Perez (dk. 72) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Sergio Junior, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Emre Taşdemir, Alexis Perez (Giresunspor) Daniel Aleksic, Junior Caiçara (Başakşehir)