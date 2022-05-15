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Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.

haftasında GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sol kanattan ilerleyen Alexis Perez, ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.


63. dakikada Flavio'nun derinlemesine pası kontrol eden Zeki, topu Sergio'ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.


71. dakikada sağ kanattan Chiquinho'nun pasında topla buluşan Sergio'nun ortasında Umut'un vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.


72. dakikada Giresunspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alexis Perez, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kâmil Çetin, Gökahn Barçın


Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergio, Traore, Umut (Emre dk. 83 ?), Diabate (Muhammed dk. 72), Chiquinho, Flavio, Alexis Perez, Sergen, Hayrullah


Yedekler: Göktan, Okan, Anıl Yiğit, Erol Can, Şahin, Furkan, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Başakşehir: Volkan, Leonardo, Epureanu, Berkay (Aleksic dk. 61), Mahmut, Guldbrandsen (Okaka dk. 13), Deniz (Serdar dk. 61), Tolga, Lima, Trezeguet, Junior


Yedekler: Muhammed, Tagir, Chadli, Fernandes, Ömer Ali, Salih, Atabey


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Stefano Okaka (dk. 45+2) (Başakşehir), Alexis Perez (dk. 72) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Sergio Junior, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Emre Taşdemir, Alexis Perez (Giresunspor) Daniel Aleksic, Junior Caiçara (Başakşehir)

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