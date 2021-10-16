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Süper Lig: GZT Giresunspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9’uncu haftasında GZT Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-0 GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ererken yeşil-beyazlılar evindeki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Traore, ceza yayından sert bir şut çekti, top az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.


62. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diabate, ceza sahası içine ortaladı ancak rakibe çarpan top yine Diabate'nin önünde kaldı. Diabate son çizgiden sert bir orta yaparken, Selim Ay'a çarpan top filelere gitti. 1-0


79. dakikada Sergio, De Jesus'tan kaptığı topla hızla rakip kaleye yöneldi. Bu futbolcunun ceza sahası yayı önünden çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.


90+4. dakikada Okan'ın uzun degajı sonrasında Champness, rakibinden kaptığı topla ceza sahasına girip önce kaleciyi sonra da Selim Ay'ı çalımladı ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Erkan Özdamar, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık, Burak Pakkan


Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio (Champness dk. 82), Traore (Sankhare dk. 67), Umut (Balde dk. 82 ?), Diabate, Flavio, Perez, Emre (Aziz Behich dk. 67), Suleymanov (Pelupessy dk. 74)


Yedekler: Onurcan, Douglas Silva, Hayrullah, Çekdar, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Dokovic (De Jesus dk. 70) Boyd ?, Boldrin, Dabo (Alper dk. 82 ?) Umar (Eren dk. 82 ?), Sabo (Deniz dk. 70), Yala, Cemali


Yedekler: Tarık, Zafer, Remy, Monzango, Seyfettin, Alberk


Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu


Goller: Selim Ay (dk. 62 k.k.), Champness (dk. 90+4) (Giresunspor)


Kırmızı kart: Tyler Boyd (dk. 12) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Hamidou Traore, Mamadou Diarra, Younousse Sankhare (Giresunspor)

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