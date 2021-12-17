Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay'ı sahasında konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Traore'nin vuruşunu ceza sahası içinde kontrol eden Diabate topu ağlara yolladı. Ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi.
61. dakikada Giresunspor atağında Diarra'nın defans arkasına attığı topu Balde ağlara gönderdi. 2-0
71. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi, rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
81. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta Kappel'in ortasına Poco kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1
90+4. dakikada Giresunspor ceza alanı içinde oluşan karambolde Doukara'nın eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltının başına geçen Paixao'nun vuruşunu kaleci Okan kurtardı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna, Onur Özütoprak
Giresunspor: Okan, Diarra, Pelupessy, Sergio (Champness dk. 75), Traore, Balde (Doukara dk. 75), Aziz Behich (Emre dk. 86 ?), Diabate (Umut dk. 90+2 ?), Alexis Perez, Hayrullah, Shapi (Sergen dk. 85 ?)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Altay: Mateusz, Naderi, Ahmet Yasser (Paixao dk. 46x ), Radriguez (Bamba dk. 46), Poko, Tamayo, Murat, Thiam, Eren (Kappel dk. 46), İbrahim (Zeki dk. 63), Cebrail
Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Thaciano, Tugay
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Shapi Suleymanov (dk. 31), İbrahima Balde (dk. 61), Fousseni Diabate (dk. 72 pen.) (Giresunspor), Andre Poco (dk. 81) (Altay)
Sarı Kartlar: Murat Akça, Ahmet Yasser (Altay), Alexis Perez (Giresunspor)