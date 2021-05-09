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Süs havuzundaki kabloları çalan hırsızlık zanlısı yakalandı

Giresun’un Görele ilçesinde bakır kablo ve gösteri havuzunun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Giresun'un Görele ilçesinde bakır kablo ve gösteri havuzunun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.


Görele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda, Kumyalı Mahallesi Hayrullah Koç Parkındaki süs havuzundaki fıskiyeleri ve bakır kabloları çaldığı belirlenen şüpheli S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.S. hakkında hırsızlık ve kamu maline zarar vermekten dolayı soruşturma başlatıldı.

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