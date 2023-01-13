Tamamlanması halinde Doğu Karadeniz'in en uzun plajı olacak

Büyük Güre Deresi ile Teyyaredüzü Gençlik Merkezi arasında yer alan bir kilometrelik alanı kapsayan projenin teknik çalışmaları tamamlanarak çalışmaların başladığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen projeyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Birinci etabın ardından ikinci etap projenin de tamamlanmasıyla 2 kilometrelik plaj uzunluğuyla Doğu Karadeniz'de bir ilk olacaktır. Giresun'un ve bölge halkının hizmetine sunulacak olup, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstereceğine inanıyoruz. Proje içeriğinde ise, bisiklet ve yürüyüş yolları, 3 adet plaj işletmesi, karavan park, çocuk oyun alanları ve çocuk kum havuzları, şezlong, peyzaj alanları ile futbol, voleybol ve hentbol gibi plaj spor tesisleri yer alıyor. Projemizle birlikte vatandaşlarımıza 5 yıldız ayarında tatil imkanı sunarak kaliteli, modern ve temiz bir deniz keyfi yaşatmayı planlıyoruz. Hedefimiz yaz sezonuna ikinci etap plaj projesinin hizmete sunulmasıdır” dedi.