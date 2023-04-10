Tarihi cadde peyzaj çalışmasının ardından verilen iftar yemeği ile hizmete açıldı

Karadeniz'in yeşil ve mavinin buluştuğu Giresun'da 1869 yılından itibaren şehre hizmet veren Fatih Caddesi yeniden “Prestij Cadde” konsepti ile alt yapıları yeniden düzenlendi. Giresun Belediyesi, yeni görünümü ile şehre kazandırdığı 150 yıllık Fatih Caddesini 2 bin kişilik gönül sofrası kurularak iftarla birlikte açılış gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi'nin daha konforlu ve daha modern bir yaşam için başlattığı ‘Prestij Cadde' projelerinde hizmete açılan Nihatbey Caddesi ve Pazar Caddesi'nin ardından 1. etabı tamamlanan Fatih Caddesi üzerinde düzenlenen 'Gönül Sofrası' iftar yemeği ile hizmete açıldı.

Hizmete açılan Fatih Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Proje çerçevesinde caddede altyapı içme suyu ve yağmur suyu yenilemesi, kaldırım genişletme, peyzaj, dekoratif aydınlatma, otopark cepleri, beyaz begonit kaldırım ve siyah beyaz begonit yol çalışması uygulandı. Mahalle sakinlerinin yanı sıra şehir genelinde de büyük beğeni toplayan, 10 milyon TL bedelli projenin kalan 200 metrelik ikinci etabına ise bir süre sonra başlatılacaktır. 800 metre uzunluğundaki projenin 600 metrelik 1'nci etabı hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen Gönül Sofrası iftar yemeğinde halkımızla beraber olduk. Hem caddenin açılışını gerçekleştirdik hem de halkımızla beraber oruç açmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Hizmete açılan Fatih Caddesi'nin yeni görünümüyle ticari hayata da canlılık katacağına dikkat çeken Başkan Şenlikoğlu, “Fatih Caddemiz, bölge standardını yükseltecek ve caddenin ticari katma değerini de üst seviyeye çıkaracak. Bu sayede bölgemizin ticaret hacmi artacaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile caddemizde trafiği düzenli hale getirdik. Hem de kaldırımları vatandaşlarımızın daha rahat kullanabileceği bir yapıya kavuşturduk” diye konuştu.