Tarihi çeşmeyi kuraklık vurdu

Giresun'un Alucra ilçesindeki asırlık tarihi Alucra Belediye Çeşmesi yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Giresun Alucra ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde, yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişe sahip Alucra Belediye çeşmesi, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

İklim koşullarının dışında yaşanan sıcak hava ve yetersiz yağış nedeniyle tarihi çeşmede tek musluktan çok az su gelirken, çeşme kurulduğu günden beri hiç kuruduğuna şahit olmayan Mesudiye Mahallesi Muhtarı Aytaç Bodur, bu durumun yaz ayları için mahalleli ve ilçe halkı olarak hem tedirgin ettiğini hem de üzdüğünü söyledi. Sadece belediye çeşmesinin değilde şebeke hattının da idareli kullanılması ve israf edilmemesi gerektiğini iletti.