Tarihi evler kimliklendirildi

Giresun'un Zeytinlik Mahallesi'nde 19. yüzyıldan kalan tarihi evlerde dünden bugüne kimlerin yaşadığı tek tek tespit edilerek kimliklendirildi. Restorasyonu yapılan her evin girişine evin hangi tarihte kim tarafından yapıldığı ve bugüne kadar kimlerin yaşadığı yer alan bir kimlik belgesi yerleştirildi.

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarma Bölüm Başkanı Dr. Gazanfer İlter yapılan çalışmayla ilgili verdiği bilgide “Semt tasarımı yapılan yerleşim yerleri açısından ülkemizde tek örneği bulunan tarihi Zeytinlik Mahallesi'nin restorasyonunda son aşmaya gelindi. 19. yüzyılda Avrupa'dan ithal edilen malzemelerle inşa edilen, Rumlar ile Türkler'in yıllarca yaşadığı Zeytinlik Mahallesi'nde yapılan restorasyon projesi kapsamında her ev de kimliklendirildi. Osmanlı tapu kayıt arşivleri incelenerek evlerin hangi tarihte kim tarafından yapıldığı, varisler yoluyla kimlere intikal ettiği, kimlere satıldığı ve bugün kimlerin yaşadığı tespit edildi. Yapılan bu tespitler bir kimlik halinde tarihi evlerin girişine konuldu. Tarihi mahalleyi gezenler aynı zamanda evlerin tarihi yolculukları hakkında da bilgi sahibi olacaklardır” dedi.