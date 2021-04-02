Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir dönem ticaret merkezi bir dönem ise cezaevi olarak hizmet veren tarihi Taşhan restorasyonunda sona gelindi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında 3 milyon 800 bin liraya yüklenici firmaya ihale edilerek restorasyon çalışmalarına başlanan Taşhan'ın dükkan ve otel olarak hizmete açılması amaçlanıyor.

Tarihi Taşhan'ın orijinal görünümüne kavuşmasının ardından dükkan ve otel gibi işletmelerin yanı sıra turizme kazandırılacağını açıklayan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, "Şebinkarahisar Osmanlı'ya Sancak Beyliği yapmış bir şehirdir. Taşhan'da o dönemde ticaret merkezi gibi kullanılmış. Deniz yoluyla sahile gelen ticaret malları oradan kervanla bu Taşhan'a getirilmiş buradan da İç Anadolu Bölgesi'ne sevkiyat yapılmıştır. Bir dönem de burası cezaevi olarak kullanılmıştır. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Taşhan yine ticari faaliyetlerde kullanılarak turizme hizmet edecektir. Taşhan'ın 3 milyon 800 bin TL'ye mal olan restorasyonunun sonuna gelindi. Önümüzdeki aylarda tamamlanmasının ardından dükkan ve otel gibi işletmelerin yanı sıra bir tarihi turizme kazandırmış olacağız” bilgisini verdi.