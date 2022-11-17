İhlas Haber Ajansı

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Tarım aracıyla kaza yapan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giresun’un Bulancak ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla kaza yapan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla kaza yapan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Erdoğan köyünde Emir Yusuf Abanuz (15) pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla arazide çalıştığı sırada kaza geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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