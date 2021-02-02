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Tavuklarını yiyen yaralı tilkiyi öldürmek yerine Milli Parklar'a teslim etti

Giresun’un Tirebolu ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki tedavi altına alındı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki tedavi altına alındı.


Tirebolu ilçesinde yaşayan Halil Kadıoğlu, kendisine ait fındık bahçesinde çalışırken yaralı halde olan tilkiyi fark etti. Köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenilen tilkiye ilk müdahalede bulunan Kadıoğlu ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. Görevliler gelene kadar tilkiyi korumaya alan Kadıoğlu, bir tilkiyi ilk defa bu kadar yakından gördüğünü söyledi. Halil Kadıoğlu, “Akşam mahallede köpeklerle birlikte mücadele etmiş. Köpeklerin yaraladığı söyleniyor. Biz bulunca Milli Parkları aradık. Gelecek olan görevlileri bekliyoruz. İnşallah doğal hayata salacağız. Gerçi benim tavuklarımı çok yediler ama doğanın dengesinin bozulmaması adına biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” dedi.


Daha sonra yaralı tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne verilmek üzere Tirebolu Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

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