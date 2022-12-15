TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da AK Partili Öztürk'ün annesinin cenazesine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün hayatını kaybeden annesi 95 yaşındaki Feride Öztürk'ün cenaze namazına katıldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün annesi Ferdide Öztürk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öztürk için Çanakçı'nın Akköy Köyü Camisinde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Sabri Öztürk ile siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi camiye gelen Şentop, Milletvekili Cemal Öztürk'e taziyelerini iletti. Hayatının kaybeden Feride Öztürk, namazın ardından Akköy köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.