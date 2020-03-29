İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM İdare Amiri Hasan Turan'dan Giresun'a korona virüs bağışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, memleketi Giresun’da ve İstanbul’da bulunan 400 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, memleketi Giresun'da ve İstanbul'da bulunan 400 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapacak.


Aslen Giresunlu olan, TBMM İdare Amiri ve İstanbul milletvekili olan Hasan Turan masraflarını kendi bütçesinden karşılayacağı şekilde 400 aileye yaklaşık 48 bin liralık yardımda bulunacak. Kızılay tarafından hazırlanılacak olan gıda yardım kolilerinde her bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacı bulunuyor. Kısa süre içerisinde hazırlanacak olan gıda kolilerinin korona virüs sebebiyle zor günler geçiren vatandaşlara kaymakamlık ve valilik aracılığıyla dağıtılacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.