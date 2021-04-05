Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

Giresun'un Piraziz ilçesinde 'Köpük' isimli golden cinsi köpek tellere sıkışan kargaya görüp havlamaya başlayınca çevredekiler kargayı fark etti. İtfaiye görevlilerinin bölgeye çağrılması ile karga sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Yenimahalle mahallesinde bir yamaçtan taş düşmesini önlemek için yamaca giydirilen tellerin arasına bir karga sıkıştı. Dün yoldan geçerken kargayı fark eden 'Köpük' isimli köpek havlayarak tellerin arasına sıkışan karganın fark edilmesine sebep oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla kurtarılan karga özgürlüğüne kavuştu. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde gerçekleşen bu dayanışma herkesin takdirini kazandı.